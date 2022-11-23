Волгоградский предприниматель был оштрафован за прием на работу бывшего госслужащего

Прокуратура Волгограда провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя. В результате были зафиксированы нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.
Надзорное ведомство установило, что волгоградский бизнесмен привлек к работе в качестве менеджера человека, который ранее занимал должность в государственной структуре, а именно в региональном управлении судебного департамента, сообщает «Волгоградская правда».
По действующему законодательству при заключении трудового договора с людьми, занимавшими должности государственной или муниципальной службы, работодатель должен за десять дней сообщать о подписании документов представителю нанимателя по последнему месту работы. Предприниматель прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего государственного служащего не сообщил.
Прокуратурой в отношении работодателя было возбуждено производство об административном правонарушении. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 20 тысяч рублей.