Волгоградский предприниматель был оштрафован за прием на работу бывшего госслужащего

По действующему законодательству при заключении трудового договора с людьми, занимавшими должности государственной или муниципальной службы, работодатель должен за десять дней сообщать о подписании документов представителю нанимателя по последнему месту работы. Предприниматель прежнему работодателю о трудоустройстве бывшего государственного служащего не сообщил.