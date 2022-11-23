Euractiv: командование ВС РФ и сил НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море

Представители высшего военного руководства России и командования силами НАТО пришли к соглашению о предотвращении опасных инцидентов в Черном море.
Договоренность достигнута на уровне начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и в первую очередь касается взаимной осторожности при действиях боевых кораблей в акватории Черного моря. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на собственный хорошо информированный источник в Североатлантическом альянсе.
Ранее «Царьград» рассказал об отказе президента Польши Анджея Дуды от стремления к вооруженному конфликту с РФ в ходе телефонного разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).