Euractiv: командование ВС РФ и сил НАТО договорились избегать инцидентов в Черном море

Договоренность достигнута на уровне начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра и в первую очередь касается взаимной осторожности при действиях боевых кораблей в акватории Черного моря. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на собственный хорошо информированный источник в Североатлантическом альянсе.