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Американский комик Синбад заново учится ходить после пережитого инсульта

Общество
Американский комик Синбад заново учится ходить после пережитого инсульта

Семья американского комика Синбада, настоящее имя которого Дэвид Эткинс, рассказала, как он чувствует себя после пережитого два года назад ишемического инсульта. Оказалось, юмористу приходится заново учиться ходить.

«Конечности, которые уже называли омертвевшими, оживают, он начинает учиться ходить. Сам говорит, что с ним не покончено, что он не остановится, пока снова не выйдет на сцену. Не остановимся и мы», — написала семья комика в социальных сетях.

По словам родственников, прогресс артиста невероятный. Он продолжает получать лечение и борется за полноценную жизнь. Семья запустила сбор средств для Синбада, потому что страховка не покрывает расходы на лекарства.
Синбад комик инсульт
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