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Шольц анонсировал запуск первых СПГ-терминалов на севере Германии

Экономика
Шольц анонсировал запуск первых СПГ-терминалов на севере Германии

Первые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) начнут свою работу в Северной Германии «через несколько недель». Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в процессе дебатов в Бундестаге.

Он также отметил, что немецкие власти приняли решение вывести из резерва угольные электростанции. Эксплуатация трех оставшихся атомных электростанций продолжится до следующей весны, добавил канцлер.

В том числе Шольц подчеркнул, что газохранилища в Германии целиком заполнены. Федеральное правительство «не только говорит, но и действует», указал он.

В условиях остановки транзита газа по «Северному потоку» ФРГ делает ставку на поставки сжиженного природного газа. Однако пока завершено строительство лишь одного СПГ-терминала.
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