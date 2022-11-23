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Трейлер новых «Елок» с Добронравовым и Серебряковым появился в Сети

Общество
Трейлер новых «Елок» с Добронравовым и Серебряковым появился в Сети

Трейлер девятой части новогодней комедии «Елки» появился в Сети. Главные роли в фильме сыграли Федор Добронравов и Алексей Серебряков.

Также в картине появятся Александр Баширов, Евгений Кулик, Елена Валюшкина и другие. Новыми во франшизе стали не только актеры, но и множество других элементов, включая сюжетные завязки и музыкальное сопровождение.

«Елки-9» появятся в кинотеатрах 1 декабря. Сюжет будет объединять в себе несколько разных историй. Прошлая часть франшизы появилась на экранах в декабре 2021 года.
Елки-9 трейлер добронравов серебряков актер
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