Политолог Безпалько: под влиянием санкций Запада происходит «обмен рынками» между РФ и другими поставщиками

Напомним, в соответствии с политикой «потолка цен» на нефть из РФ, американским компаниям с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который установят США, страны G7, ЕС и Австралия. К таким услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ просто не станет поставлять нефть в страны, одобрившие ценовой «потолок».