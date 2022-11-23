Политолог Безпалько: под влиянием санкций Запада происходит «обмен рынками» между РФ и другими поставщиками

23 ноября страны Евросоюза и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом выяснилось, что Болгария и Хорватия разрешат РФ поставлять нефть на свои НПЗ и экспортировать нефтепродукты в ЕС до конца 2024-го, вопреки санкциям. Как сообщил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, новые ограничения доставят больше проблем странам Запада, нежели РФ.
Напомним, в соответствии с политикой «потолка цен» на нефть из РФ, американским компаниям с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который установят США, страны G7, ЕС и Австралия. К таким услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ просто не станет поставлять нефть в страны, одобрившие ценовой «потолок».
При этом Минфин США разрешил операции по поставкам российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд других стран ЕС, заранее выведя их из-под действия «потолка цен». Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024-го, а Хорватия — до конца 2023-го. По словам американских чиновников, исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех стран ЕС, которые из-за своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, введение новых мер заставит РФ и другие нефтяные страны «поменяться рынками».
«Так называемый "потолок" цен на российскую нефть — мера весьма противоречивая. Просто потому, что все страны-поставщики нефти на мировой рынок прекрасно представляют себе ситуацию, в которой аналогичные меры будут вводиться уже против них самих. Соответственно, эти страны вряд ли станут поддерживать новый санкционный пакет, согласованный коллективным Западом», — указал Безпалько.
Он также упомянул о странах ЕС, для которых США сделали исключения из санкционного пакета, вводящего ценовой «потолок» на «черное золото».
«Стоит учесть, что помимо Болгарии и Хорватии, есть еще Венгрия, которая заранее договорилась, что под новые санкционные меры не будет попадать нефть, идущая к ней по трубопроводам из России. То есть, под санкции могут попасть только морские нефтяные перевозки, — указал политолог. — На этом фоне Россия уже заявила, что она просто не будет поставлять свое "черное золото" в страны, которые присоединятся к "потолку цен". На деле, это будет означать диверсификацию поставок Россией своих ресурсов в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Уже сейчас, по оценкам экспертов в энергетике, Россия не поставляет по прежним маршрутам 90% своей нефти, ранее шедшей в Евросоюз».
По сути, под влиянием санкций Запада, происходит «обмен рынками» между Россией и другими странами-поставщиками «черного золота».
«Те страны-производители, которые раньше поставляли нефть в АТЭС и Юго-Восточную Азию, теперь поставляют свою нефть на рынок Евросоюза. А мы диверсифицировали свои поставки в обратном направлении. По сути, это будет означать дополнительные расходы как со стороны стран-покупателей, так и со стороны РФ. Радикально картина на мировом рынке нефти вряд ли сильно изменится, — отметил политолог. — Конечно, нам довольно сильно мешает отсутствие страхования наших морских поставок нефти, это сильно затрудняет логистику. Но, в конце концов, у нас есть Северный морской путь, целая сеть портовых нефтяных терминалов, есть трубопроводы и т д. Все это сохраняет для России возможность осуществлять поставки нефти на мировой рынок, пусть и в слегка сокращенных объемах».
Также Безпалько напомнил — в сфере морских перевозок сохраняется возможность поставок нефти путем перегрузки из одного танкера в другой в открытом море.
«Эта схема действует еще с марта 2022-го — когда наш танкер выходит из порта, отключает транспондер, разгружается прямо в море в другой танкер, и возвращается обратно в порт уже пустым. Таким образом российская нефть, путем смешения с другими сортами, "волшебным образом" превращается в не российскую, и под санкции уже никак не попадает, — напомнил аналитик. — Конечно, Россия несет издержки и в том плане, что вынуждена продавать свое сырье с дисконтом. Ведь для покупателя это означает либо лишнее транспортное "плечо", либо покупку через цепочку посредников».
Безпалько уверен — даже если «потолок цен» на нефть все-таки будет введен Западом, это не сильно снизит сырьевые доходы российского бюджета.
«Тем более, что в российский бюджет 2022 года изначально закладывалась цена нефти около 62 долларов. По расчетам нашего Минфина, общие нефтегазовые поступления в этом году должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета. По оценке экономистов, в 2022-м они должны вырасти до 10,4 триллиона рублей — это на полтора триллиона больше, чем в 2021-м. Поэтому возможное введение "потолка цен" создаст сложности в основном самим западным странам», — заключил Безпалько.
Напомним, как заявило накануне Министерство финансов США, Америка и ее союзники не станут включать в предельную цену на нефть из РФ расходы на транспортировку, страхование и таможенные услуги. Как отметили в ведомстве, они должны указываться отдельно и «быть коммерчески обоснованы». Кроме того, сообщили в американском минфине, после «существенной переработки» российской нефти за пределами РФ, связанные с «потолком цен» меры в ее отношении применяться не будут.