Руководство США готово поступиться Украиной, чтобы выйти к границам России. Об этом рассказал один из обозревателей сербского издания «Политика».
Он обратил внимание, что официальный Вашингтон всегда хотел зафиксировать собственное доминирование на территории Европы. Для этого Белому дому необходим конфликт на Украине.
«США готовы развалить Украину, понимая, что им недостает сил, чтобы взять под полный контроль всю территорию этого второго по величине европейского государства», — отметил журналист.
Ранее появилась информация, что американские власти используют Североатлантический альянс для подрыва европейской экономики. Об этом сообщают корреспонденты Global Times.