Соискатель трудоустройства до смерти забил собутыльника на Ямале

Правоохранители раскрыли убийство на Ямале. Труп мужчины был найден во временном жилье в 20 километрах от города Ноябрьск, сообщило ИА «Север пресс».
Погибшим был приезжий из Свердловской области. Ранее он работал в одной из компаний в Пуровском районе. Следователи установили, что мужчину жестоко избил его знакомый, которого впоследствии задержали в Сургуте.
Потерпевший и фигурант после окончания трудового контракта остались на Ямале, чтобы найти новую работу. Во временном жилье они устроили застолья. Приятели поссорились, после чего один собутыльник был жестоко избит. Обвиняемый, поняв, что бывший коллега скончался, сразу сбежал. На время следствия задержанный будет находиться в СИЗО.