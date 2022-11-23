Соискатель трудоустройства до смерти забил собутыльника на Ямале

Потерпевший и фигурант после окончания трудового контракта остались на Ямале, чтобы найти новую работу. Во временном жилье они устроили застолья. Приятели поссорились, после чего один собутыльник был жестоко избит. Обвиняемый, поняв, что бывший коллега скончался, сразу сбежал. На время следствия задержанный будет находиться в СИЗО.