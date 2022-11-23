Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соискатель трудоустройства до смерти забил собутыльника на Ямале

Происшествия
Соискатель трудоустройства до смерти забил собутыльника на Ямале

Правоохранители раскрыли убийство на Ямале. Труп мужчины был найден во временном жилье в 20 километрах от города Ноябрьск, сообщило ИА «Север пресс».

Погибшим был приезжий из Свердловской области. Ранее он работал в одной из компаний в Пуровском районе. Следователи установили, что мужчину жестоко избил его знакомый, которого впоследствии задержали в Сургуте.

Потерпевший и фигурант после окончания трудового контракта остались на Ямале, чтобы найти новую работу. Во временном жилье они устроили застолья. Приятели поссорились, после чего один собутыльник был жестоко избит. Обвиняемый, поняв, что бывший коллега скончался, сразу сбежал. На время следствия задержанный будет находиться в СИЗО.
ямал избиение работа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду