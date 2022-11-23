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«Школа выживания» для школьников открылась в Севастополе

Общество
«Школа выживания» для школьников открылась в Севастополе

Методист по основам безопасности жизнедеятельности Севастополя Ирина Фомина рассказала об особенностях «Школы выживания».

Как напомнила Фомина, в советское время были уроки НВП, на которых учились собирать и разбирать автомат, знакомили с основами военной подготовки. Нынешняя Школа выживания продолжает эту эстафету на качественно новом уровне. Одной из ее особенностей является то, что преподают здесь сами ученики, которые выигрывали городские конкурсы и были признаны лучшими в разных дисциплинах, участвуя в форуме «Армия-2021», сообщают «Вести Севастополь».

В Школе выживания планируются тренировки на полосе препятствий МЧС, поставлена задача побить городской рекорд по скорости сборки — разборки автомата Калашникова (14 секунд), установленный учеником гимназии №5. Тренировочный зал находится прямо в бомбоубежище, именно там проходят внеклассные занятия для подростков.
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