«Школа выживания» для школьников открылась в Севастополе

Как напомнила Фомина, в советское время были уроки НВП, на которых учились собирать и разбирать автомат, знакомили с основами военной подготовки. Нынешняя Школа выживания продолжает эту эстафету на качественно новом уровне. Одной из ее особенностей является то, что преподают здесь сами ученики, которые выигрывали городские конкурсы и были признаны лучшими в разных дисциплинах, участвуя в форуме «Армия-2021», сообщают «Вести Севастополь».