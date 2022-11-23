Какое вооружение Турция поставляет киевскому режиму с начала российской спецоперации на Украине

Автор Telegram-канала «Мост через Босфор» рассказывает о поставках турецкого вооружения украинской армии.
Анкара с самого начала специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса старалась придерживаться нейтралитета в отношении Москвы и Киева. Попытки балансировать между поддержкой Украины с одной стороны, и неприсоединением к антироссийским санкциям — с другой, сделали Турцию практически единственной страной — членом Североатлантического альянса, сумевшей продолжить диалог с Российской Федерацией.
Для этого Анкаре было особенно важно не афишировать военную помощь, которую она оказывает Украине.
Это просто бизнес?
Порой на Западе руководство Турции обвиняли в пророссийской позиции в конфликте между Киевом и Москвой. На это Анкара без особых подробностей отвечала, что поддерживает Киев не меньше других стран и дает вооружение, которое не было предоставлено Украине партнерами по НАТО.
Кроме этого, чувствовалось раздражение турецкого правительства каждый раз, когда ему напоминали о беспилотниках, используемых украинской армией. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, комментируя эти вопросы, заявлял, что компания Baykar, производитель БПЛА Bayraktar, — частная компания, и сама решает, кому продавать свою продукцию.
Однако, как говорят в Турции, «копье невозможно скрыть в мешке». На днях нидерландское интернет-издание Oryx опубликовало статью, где подробно описало всю военную помощь, которую Анкара до сих пор оказывает украинской стороне.
Oryx — это известное в своих кругах голландское СМИ, в котором представлена аналитика из открытых источников на тему обороны и военных действий в мире. Издание ведут бывшие сотрудники британской Bellingcat✱ (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Стейн Митцер и Йост Олиманс.
Как утверждается в публикации, с марта 2022 года Турция поставила Украине около 35 БПЛА Bayraktar TB2, 24 разведывательных дрона Mini-Bayraktar, управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), броневики MRAP BMC Kirpi, минометы и боеприпасы. Интересно, что данные поставки Анкара никак не афиширует. Авторы Oryx также отмечают этот момент в своей статье.
«Вместо того, чтобы публично рекламировать степень своей поддержки, Турция предпочла свести публикации о поставках к минимуму. Причем в большинстве случаев о них становится известно только после того, как турецкая техника обнаруживается на Украине или после сообщений от украинских источников (как в случае со многими типами оружия, о которых рассказывается в этой статье). Большая часть вооружения была подарена, а остальное продано с большими скидками», — пишет издание.
Журналисты Митцер и Олиманс обращают внимание на вооружение, о котором ранее публично нигде не сообщалось. В качестве примера можно привести 230-мм управляемые ракеты TRGL-230, которые в силу своей высокой точности являются особенно эффективными на поле боя. При использовании на Bayraktar TB2 боеприпасами этой модели можно последовательно уничтожить как минимум четыре цели на расстоянии до 70 километров.
Какое количество ракет этой модели и пусковых установок к ним Турция поставила на Украину — неизвестно.
Особенность турецкого оружия
В своей статье Oryx также дает советы о том, какое вооружение, имеющееся в арсенале ВС Турции, могло бы понадобиться украинской армии.
«Помимо БПЛА и управляемых ракет, Анкара экспортирует практически все известные системы вооружений. Сюда входят 122-мм Т-122 и 300-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRG-300, а также системы ПВО вроде HISAR-A+ с дальностью 15 км, HISAR-O с дальностью 25 км и 35-мм самоходная зенитная установка Korkut (SPAAG). Последние две идеально подходят для противодействия угрозе, исходящей от барражирующих боеприпасов», — пишет издание.
Как известно, НАТО пытается поставить на Украину в том числе старую технику советской эпохи, которую Альянс запрашивает у членов военного блока. Но, по мнению специалистов, в скором времени Запад способен перейти к приобретению у Турции более современных вооружений от имени Украины. По мнению аналитиков Oryx, главной причиной для этого может стать то, что Анкара не имеет особых проблем с поставкой Киеву современной техники и боеприпасов, «даже если они будут использованы для поражения целей внутри России».
Список военной техники и вооружения, поставляемых Турцией
В публикации нидерландского издания приводится и конкретный список техники, вооружения, боеприпасов и экипировки, которые, по данным Oryx, были отправлены или планируются к доставке на Украину из Турции в 2022 году. При этом авторы публикации отмечают, что некоторые цифры в целях конфиденциальности занижены.
Это не бизнес, а личное
Комментируя продажу вооружения киевскому режиму в разгар конфронтации с Москвой, Анкара пытается оправдаться тем, что Baykar — частная компания, и любой может приобрести ее продукцию. Подчеркивается, что поставки производятся не с намерением поддержать Украину против России.
Однако для полного понимания картины стоит вспомнить слова генерального директора Baykar Халука Байрактара после его поездки в августе этого года в Киев. Глава предприятия является братом Селчука Байрактара — мужа младшей дочки турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во время визита Халука в украинскую столицу журналисты задали ему неудобный вопрос, где спросили, станет ли Baykar поставлять России средства вооружения, если Москва предложит ему более выгодную сделку. Он ответил следующим образом:
«Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. Наша дружба и сотрудничество с Украиной продолжаются уже много лет. Поэтому, сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, в данном случае не может быть и речи о продаже БПЛА Москве. Наша поддержка полностью на стороне Украины, потому что у нас очень сильная связь, а Украина подвергается несправедливой атаке. Поэтому ничто не может омрачить наше сотрудничество с Киевом, сколько бы ни предлагали. Нашу позицию по этому вопросу невозможно изменить», — сказал Байрактар.
При этом гендиректор оборонной компании утверждает, что конечное решение в подобных вопросах принимает руководство страны.
Также можно вспомнить, как компания Baykar безвозмездно решила передать пять БПЛА Bayraktar TB2 после того, как в Литве, Польше и на Украине была начата кампания по сбору 32 млн долларов для приобретения беспилотников у Турции.
Между тем, согласно источникам Oryx в правительстве Украины, киевский режим получил около 15 беспилотников Bayraktar TB2 бесплатно, а еще 15 были проданы по цене, покрывающей только производственные затраты. Компания Baykar также предоставила 24 разведывательных БПЛА Mini-Bayraktar, которые, в отличие от большинства других небольших дронов, поставленных на Украину, устойчивы к помехам.
Иными словами, слова Халука Байрактара полностью опровергают заявления официальных лиц об их непричастности к поставкам оружия киевскому режиму.
Другая и, впрочем, самая важная проблема в продаже беспилотников и боеприпасов, заключается в том, что, в отличие от западных государств, передающих оружие Киеву, Турция — единственная страна НАТО, которая поставила технику без четких условий не использовать его против целей, расположенных на
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