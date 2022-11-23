Какое вооружение Турция поставляет киевскому режиму с начала российской спецоперации на Украине

Как известно, НАТО пытается поставить на Украину в том числе старую технику советской эпохи, которую Альянс запрашивает у членов военного блока. Но, по мнению специалистов, в скором времени Запад способен перейти к приобретению у Турции более современных вооружений от имени Украины. По мнению аналитиков Oryx, главной причиной для этого может стать то, что Анкара не имеет особых проблем с поставкой Киеву современной техники и боеприпасов, «даже если они будут использованы для поражения целей внутри России».