Новое фото ног Волочковой вызвало жалость у поклонников балерины

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях фотографию у косметолога. Голые ноги знаменитости вызвали жалость у поклонников. Некоторые сравнили конечности артистки с клешнями.
«Настя, ступни не надо в камеру. Не эстетично. Мы помним о вашем труде»;
«Опять эти клешни на переднем плане»;
«Настенька, вы такая красивая, но, пожалуйста, пусть пальцы ног и ступни не фоткают. Можно же подобрать другой ракурс», — писали поклонники под постом в социальной сети.
Многие напомнили Волочковой о ее возрасте — через два месяца балерине исполнится 47 лет. Подписчики призвали ее обратить внимание на других звезд, которые не позволяют себе фотографироваться для публики в таком виде.
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