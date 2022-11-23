Правоохранители задержали стрелка, ранившего майора полиции в гостинице Кировска

По опубликованным данным, вооруженный травматическим пистолетом фигурант расстрелял следователя в ходе конфликта в гостинице «Нева». Пострадавшего доставили в больницу с ранениями головы, кисти и спины. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.