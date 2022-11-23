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NYT: поставки систем ПВО в Польшу могут спровоцировать участие НАТО в боях на Украине

Армия
NYT: поставки систем ПВО в Польшу могут спровоцировать участие НАТО в боях на Украине

НАТО может стать прямым участником боевых действий на Украине, если системы ПВО Patriot американского производства будут поставлены в Польшу. Об этом сообщил обозреватель Эндрю Хиггинс в статье для издания The New York Times (NYT).

После падения зенитных ракет ВСУ в Польше и гибели двух граждан этой страны Варшава предложила Берлину направить на границу с Украиной комплексы Patriot, пишет Эндрю Хиггинс.

«Существует риск, что эта система может перехватить ракеты в воздушном пространстве Украины и втянуть НАТО в конфликт», — предупредил американский журналист.

Ранее «Царьград» рассказал о растущем возмущении жителей Польши агрессивной риторикой и опасными действиями украинских властей.
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