Банк России сообщил о подключении к СБП 12 зарубежных банков

Сегодня к трансграничным переводам в Системе быстрых платежей уже подключены 12 иностранных финучреждений. Об этом заявил замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Олег Перестенко на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
Он напомнил, что с июля реализуется возможность трансграничных переводов через зарубежные банки-косвенные участники.
«На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — сказал Перестенко.
СБП была разработана Центробанком РФ и Национальной системой платежных карт (НСПК) и действует с января 2019 года. С ее помощью можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги по QR-коду и получать выплаты от организаций.