Банк России сообщил о подключении к СБП 12 зарубежных банков

СБП была разработана Центробанком РФ и Национальной системой платежных карт (НСПК) и действует с января 2019 года. С ее помощью можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, оплачивать товары и услуги по QR-коду и получать выплаты от организаций.