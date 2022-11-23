Депутат Милонов: украинцам надо винить собственное государство в отключениях электричества

Зима для простых украинцев станет очень тяжелой, а Новый год они встретят далеко не радостно, тогда как солдаты ВСУ и иностранные наемники продолжат «веселье в наркотическом и алкогольном угаре». Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.