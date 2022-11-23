Депутат Милонов: украинцам надо винить собственное государство в отключениях электричества

Зима для простых украинцев станет очень тяжелой, а Новый год они встретят далеко не радостно, тогда как солдаты ВСУ и иностранные наемники продолжат «веселье в наркотическом и алкогольном угаре». Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Президент Владимир Зеленский сообщил об открытии 4 тысяч пунктов оказания основных услуг людям в разных частях страны в связи с системными отключениями электроэнергии и проблемами с отоплением. Его слова передает РИА Новости.
Депутат Виталий Милонов предрек гражданам Украины сложный сезон. Милитаристский подход националистической хунты неизбежно ведет к усугублению ситуации.
«Не только холода и минусовая температура повинны в тяжести предстоящей зимы для украинцев. Трудности — это естественное следствие политики Киева, где правительство и солдаты встали на сторону тьмы. Не надо удивляться, что страна, ведущая подобный курс, никогда не будет иметь процветания, а люди не станут счастливыми», — отметил эксперт.
Народный избранник предложил очевидный ответ на извечный русский вопрос. При этом он очертил круг тех, кто не вызывает искренней эмпатии.
«Вместо того, чтобы ругать Россию, украинцам подобает обвинять самих себя и собственное государство. У меня нет никакого сострадания к людям, поддерживающим Зеленского. Они должны ощутить последствия сделанного выбора», — сказал Милонов.
Парламентарий выделил причинно-следственную связь, ускользающую от сознания одурманенных информационной пропагандой граждан «незалежной». В данном случае все предельно просто.
«Нельзя встать на сторону зла и требовать себе добра. Сделанный выбор обратится в десятикратном размере», — подчеркнул депутат.
Эксперт напомнил о приближении зимних праздников. Бойцы бандеровских формирований готовятся феерично отметить событие, получив дополнительные дозы ядовитых веществ и спиртного.
«Большинство наемников и военнослужащих ВСУ встретят Новый год достаточно весело, потому что руководство снабдит их наркотическими средствами и алкоголем. Они проведут время в химическом забытьи и угаре», — констатировал Милонов.
Государственный деятель напомнил об истории нацистского рейха. Люди, мнящие себя «истинными арийцами», в период, когда СССР «истекал кровью», праздновали и радовались, не понимая, что их ждет.
«Это станет последний Новый год для Украины в том формате, в котором она существует. В гитлеровской Германии тоже украшали елки, но судьба нацистов закончилась горькими слезами. Так произойдет и здесь», — спрогнозировал эксперт.
Депутат, невзирая на строгий подход к проблеме, обратился к гражданам «незалежной». Он призвал их вспомнить про главного «зимнего чародея».
«Советую украинцам загадать что-нибудь хорошее и попросить Деда Мороза забрать к чертям собачьим этого Зеленского и его консультантов», — резюмировал народный избранник.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в разговоре с «Макроном» заявил о нежелании конфликтовать с Россией. В роли главы Пятой республики выступили известные пранкеры Вован и Лексус.