Губернатор Приморья приехал к добровольцам отряда «Тигр» в зону СВО

В ходе поездки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине Кожемяко встретился с приморцами, которые добровольцами отправились на передовую в составе сформированного отряда «Тигр». Кожемяко особо отметил, что бойцы «Тигра» проявили настоящую воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, ни разу не отступив и не бросив позиции, сообщает ИА PrimaMedia.