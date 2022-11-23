Губернатор Приморья приехал к добровольцам отряда «Тигр» в зону СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко привез землякам оборудование и снаряжение, а также специально разработанные в регионе награды.
В ходе поездки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине Кожемяко встретился с приморцами, которые добровольцами отправились на передовую в составе сформированного отряда «Тигр». Кожемяко особо отметил, что бойцы «Тигра» проявили настоящую воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, ни разу не отступив и не бросив позиции, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам Кожемяко, с учетом этого правительство Приморского края по предложению командования разработало, а законодательное собрание утвердило специальную медаль бойцу «Тигра». Кожемяко лично наградил бойцов «Тигра» этой наградой и добавил, что к медали прилагается денежное вознаграждение и краевые льготы.