Юрий Мурадян объяснил, как правильно относиться к себе во избежание ментальных проблем

Постоянно культивируя в себе эти разрушающие мысли, можно дойти до полного изнеможения и невроза. Если мы что-то делаем, и у нас не получается, в этот момент мы можем сказать себе: «Все, я не способен» и ставим крест на себе. Так очень часто бывает в отношениях, в работе: раз ошибка, два ошибка — все я не для этого. В психологии это называется выученная беспомощность.