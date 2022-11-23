Юрий Мурадян объяснил, как правильно относиться к себе во избежание ментальных проблем

Проблема отношения к себе является критично важной для любого человека. Зачастую в нас идет внутренняя борьба, мы часто упрекаем себя и судим. Это испытывают фактически все люди.
Когда человек ругает себя, самое главное — понять какую роль эта критика играет по отношению к самому себе. Ведь самокритика не всегда бывает негативной, и не всегда несет в себе только отрицательные моменты.
Я не утверждаю, что нужно заняться самолюбованием и неадекватным потаканием своим прихотям. Я говорю о добром отношении к себе, как к дорогому и близкому человеку, которого хочется оберегать и радовать. Нужно прощать себе все, воспринимая жизнь как школу, где вы ученик, имеющий право ошибиться.
Когда человек в процессе самокритики сохраняет благоприятное и разумное самоотношение, внутренний голос позитивно действует на его самоощущения, жизненный тонус и психику.
Очень важно проанализировать, какие эмоции являются в этот момент ключевыми в человеке, какие у него отношения с самим собой, именно на этом отношении и строится вся его жизнь.
Самокритика, постоянное чувство стыда за себя, ощущение угрозы, хотя ее нет, преследуют человека, когда он занимается самобичеванием, а не рассматривает себя через призму любви к себе и принятия своих ошибок как уроков на пути к росту и развитию.
При самокритике человек корит себя, ущемляя и нанося себе ущерб и вред. Это нескончаемая битва с самим с собой, в которой и не проигрываешь, и не становишься победителем. Но если проявить к себе понимание и заботу, не применяя лишь вариант жесткого самоотношения, тогда самокритика может проявляться в адекватной, не враждебной форме, с попыткой что-то усовершенствовать, а не причинить вред.
Если я сам себя оцениваю как неудачника, как неспособного как недостойного, как некрасивого, то в этот момент я даю сигнал своему мозгу «Нет». И как часто в разных сферах жизни мы даем себе сигнал «Нет», вместо того, чтобы сказать себе: «Да, возможно. Может быть, это будет непросто, но это безумно интересно».
Не нужно делать скоропостижных выводов о себе, на основании тех ошибок, которые были совершены в прошлом. Не существует людей, которые не допускают ошибок. Мы не сверхлюди и не ясновидящие с магическим шаром, чтобы всегда наперед знать, где соломку постелить. Ошибаться — норма для каждого.
Постоянно культивируя в себе эти разрушающие мысли, можно дойти до полного изнеможения и невроза. Если мы что-то делаем, и у нас не получается, в этот момент мы можем сказать себе: «Все, я не способен» и ставим крест на себе. Так очень часто бывает в отношениях, в работе: раз ошибка, два ошибка — все я не для этого. В психологии это называется выученная беспомощность.
Для меня момент с ошибками — это жизненный урок. Я не вижу проблему в своих ошибках, я вижу в них дополнительную возможность для развития и роста. Саморазвитие, расширение рамок своей личности, повышение самооценки, своего доброго самоотношения способствуют тому, что человек перестает испытывать чувство вины и невротические реакции. Это непросто, но возможно.
Ведь без благоприятного самоотношения, которое напрямую связано с прощением своих ошибок, невозможно гармонично двигаться по жизни. Пока не простишь себя, мы так и будем оставаться на уровне инфантильного перфекциониста, считающего, что он идеален и не может ошибаться. Застопоривая в себе негатив к самому себе, мы создаем площадку для размножения в сознании обиды, злости, ревности, мстительности и прочих негативных моментов, ведущих к саморазрушению и болезням.
Важно организовать самоотношение с точки зрения того, что каждое падение и ошибка — это возможность для дальнейшего роста. Изменив отношение к этому, человек начинает иначе относиться к себе.