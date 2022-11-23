Помощник президента РФ Фурсенко назвал II Конгресс молодых ученых ключевым событием года

Второй Конгресс молодых ученых станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.
Мероприятия пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 3 декабря. Интеллектуальная среда на три дня объединит молодых ученых, грантов и победителей конкурсов из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана и других стран.
«Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным, — время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей — именно они составляют основную аудиторию Конгресса», — сообщил Андрей Фурсенко.
Участники конгресса обсудят глобальные проблемы и возможности их решения в сфере науки, сельского хозяйства, экологии, медицины и отечественной промышленности. Ключевой темой станут вызовы для научного мира России в условиях современной геополитической ситуации.