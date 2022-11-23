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Помощник президента РФ Фурсенко назвал II Конгресс молодых ученых ключевым событием года

Общество
Помощник президента РФ Фурсенко назвал II Конгресс молодых ученых ключевым событием года

Второй Конгресс молодых ученых станет ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий, заявил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Мероприятия пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 3 декабря. Интеллектуальная среда на три дня объединит молодых ученых, грантов и победителей конкурсов из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана и других стран.

«Десятилетие науки и технологий, объявленное Президентом России Владимиром Путиным, — время разработки и реализации принципиально новых решений. Ключевую роль в этом играют сообщества молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей — именно они составляют основную аудиторию Конгресса», — сообщил Андрей Фурсенко.
Помощник президента РФ Фурсенко назвал II Конгресс молодых ученых ключевым событием года

Участники конгресса обсудят глобальные проблемы и возможности их решения в сфере науки, сельского хозяйства, экологии, медицины и отечественной промышленности. Ключевой темой станут вызовы для научного мира России в условиях современной геополитической ситуации.
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