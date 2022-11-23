Помощник президента РФ Фурсенко назвал II Конгресс молодых ученых ключевым событием года

Мероприятия пройдет в Парке науки и искусства «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 3 декабря. Интеллектуальная среда на три дня объединит молодых ученых, грантов и победителей конкурсов из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Китая, Турции, Сирии, Египта, Мьянмы, Узбекистана и других стран.