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Страны ЕС начали тратить запасы из местных ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Экономика
Страны ЕС начали тратить запасы из местных ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Европа нарастила отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне первых холодов. Новый показатель превышает средний многолетний результат для этого времени почти в два раза, сообщает издание «Интерфакс».

Журналисты издания уточнили, что сейчас средняя температура в регионе за месяц всего на градус выше показателей ноября прошлого года, а уровень запасов ПХГ составляет 94,84%. Это на 9,4 п.п. больше средних показателей за последнее пятилетие.

В то же время стало известно, что в нынешнем году старт сезона начался только 14 ноября. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (4 ноября).
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