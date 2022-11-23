Страны ЕС начали тратить запасы из местных ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Европа нарастила отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне первых холодов. Новый показатель превышает средний многолетний результат для этого времени почти в два раза, сообщает издание «Интерфакс».
Журналисты издания уточнили, что сейчас средняя температура в регионе за месяц всего на градус выше показателей ноября прошлого года, а уровень запасов ПХГ составляет 94,84%. Это на 9,4 п.п. больше средних показателей за последнее пятилетие.
В то же время стало известно, что в нынешнем году старт сезона начался только 14 ноября. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (4 ноября).