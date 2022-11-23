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Американцы восхитились дальновидностью Путина после спуска на воду ледокола «Якутия»

Политика
Американцы восхитились дальновидностью Путина после спуска на воду ледокола «Якутия»

Читатели Newsweek по достоинству оценили стратегию президента России Владимира Путина по Арктическому региону. Они оставили множество комментариев в Сети.

Ранее российский лидер обратился к собравшимся на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и поднятия флага на «Урале» по видеосвязи, передали корреспонденты радио Sputnik. По мнению экспертов, ледокол позволит Москве изучить ключевые интересы в Арктике.

«Они (русские. — Прим. ред.) заранее спланировали следующую тенденцию похолодания, которая будет означать увеличение морского льда в Арктике. Эти новые ледоколы — удивительные суда», — восхитился один из пользователей, слова которого привел «ПолитЭксперт».
«Эй, Аляска! Звонит Канада — не могли бы вы внимательно следить за этими новыми судами? Спасибо — у нашей единственной лодки течь», — высмеял конкурентноспособность Канады перед РФ другой.

Комментаторы связали появление подобных ледоколов в настоящее время с дальновидностью Путина. На этом фоне некоторые юзеры решили поднять главу США Джо Байдена и его некомпетентную санкционную политику по этому поводу на смех.
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