Американцы восхитились дальновидностью Путина после спуска на воду ледокола «Якутия»

Читатели Newsweek по достоинству оценили стратегию президента России Владимира Путина по Арктическому региону. Они оставили множество комментариев в Сети.
Ранее российский лидер обратился к собравшимся на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и поднятия флага на «Урале» по видеосвязи, передали корреспонденты радио Sputnik. По мнению экспертов, ледокол позволит Москве изучить ключевые интересы в Арктике.
«Они (русские. — Прим. ред.) заранее спланировали следующую тенденцию похолодания, которая будет означать увеличение морского льда в Арктике. Эти новые ледоколы — удивительные суда», — восхитился один из пользователей, слова которого привел «ПолитЭксперт».
«Эй, Аляска! Звонит Канада — не могли бы вы внимательно следить за этими новыми судами? Спасибо — у нашей единственной лодки течь», — высмеял конкурентноспособность Канады перед РФ другой.
Комментаторы связали появление подобных ледоколов в настоящее время с дальновидностью Путина. На этом фоне некоторые юзеры решили поднять главу США Джо Байдена и его некомпетентную санкционную политику по этому поводу на смех.