Послабления в санкциях на поставку российской нефти в Евросоюз вводятся, чтобы избежать мирового энергетического кризиса, поделился мнением с «Лентой.ру» заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
По его словам, уже были намеки, что ЕС ослабит свои ограничения, поскольку они были приняты относительно быстро на фоне геополитической обстановки и не всегда учитывали все экономические последствия. Именно поэтому в санкциях были оставлены лазейки.
«Послабления для стран Евросоюза какие-то будут, потому что одномоментно разрушить ту энергетическую связь, которая существовала, — это очень тяжелое дело. Если ее, предположим, разрушить одномоментно, грянет кризис во всей мировой энергетике. Поэтому, естественно, такие шаги будут осуществляться», — уточнил Рыков.
Между тем Германию охватили митинги, на которых жители требуют отменить санкции против России. Протестующие отмечают, что «политика эмбарго полностью провалилась». В результате качество жизни в республике резко рухнуло, а власти не справляются с последствиями своих решений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».