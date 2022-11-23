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Десятилетняя девочка пострадала при обстреле города Алешки под Херсоном со стороны ВСУ

Происшествия
Десятилетняя девочка пострадала при обстреле города Алешки под Херсоном со стороны ВСУ

Украинские националисты нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области. Один из снарядов прилетел в жилой дом, в результате чего пострадала десятилетняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, обстрел начался, когда школьница собиралась на прогулку. После прилета девочку завалило обломками. Врачи диагностировали ей минно-взрывные и оскольчатые травмы.

Отмечается, что сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Дальнейшее лечение она будет проходить в клинической больнице Симферополя.
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