Десятилетняя девочка пострадала при обстреле города Алешки под Херсоном со стороны ВСУ

Украинские националисты нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области. Один из снарядов прилетел в жилой дом, в результате чего пострадала десятилетняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, обстрел начался, когда школьница собиралась на прогулку. После прилета девочку завалило обломками. Врачи диагностировали ей минно-взрывные и оскольчатые травмы.
Отмечается, что сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Дальнейшее лечение она будет проходить в клинической больнице Симферополя.