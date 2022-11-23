Сиделку отправили на принудительное лечение за зверское убийство пенсионерки в Екатеринбурге

Суд признал виновным сиделку, которая расправилась с 95-летней пенсионеркой в Екатеринбурге. Злоумышленница избежала тюремного наказания, сообщили в прокуратуре.
По неофициальной информации, пожилая женщина попросила преступницу измерить давление. Девушка заявила, что за такую услугу ей не платят. Потерпевшая прочитала сиделке стих о человечности. Это привело злоумышленницу в ярость.
Она повалила пенсионерку и начала избивать. В ход пошла домашняя обувь. Удары наносились в голову. Побои стали причиной смерти.
Суд постановил, что преступницу необходимо отправить на принудительное лечение.