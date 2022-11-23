Маньяка из Астраханской области осудили на 19 лет за серию изнасилований детей

По данным материалов дела, маньяк орудовал с июня 2014 по сентябрь 2021 года. Злоумышленник подыскивал девочек и заманивал к себе домой, после чего насиловал. Жертвами педофила стали восемь детей в возрасте от 7 до 12 лет. Всего было доказано 38 эпизодов изнасилований.