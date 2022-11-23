Маньяка из Астраханской области осудили на 19 лет за серию изнасилований детей

В Астраханской области осудили 56-летнего жителя села Зубовка. Мужчина получил 19 лет лишения свободы за серию изнасилований детей, пишет пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным материалов дела, маньяк орудовал с июня 2014 по сентябрь 2021 года. Злоумышленник подыскивал девочек и заманивал к себе домой, после чего насиловал. Жертвами педофила стали восемь детей в возрасте от 7 до 12 лет. Всего было доказано 38 эпизодов изнасилований.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетнего). По решению суда фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Еще одного педофила ранее осудили в Ухте. На счету преступника числятся девять девочек, двум из которых не было 14 лет. За это его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщала A42.RU.