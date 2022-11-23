«Дождались»: Манукян высказался об отсутствии на съемках «голубых огоньков» Пугачевой и Галкина

Развивая тему новогодних эфиров Манукян не обошел стороной и другие каналы. По его словам, НТВ будет веселить зрителей традиционным квартирником. Он также отметил, что в списках участников «голубого огонька» на канале «Россия» предателей замечено не было. А, вот, что приготовил «Первый канал» для своих телезрителей — загадка.