«Дождались»: Манукян высказался об отсутствии на съемках «голубых огоньков» Пугачевой и Галкина

Выступления «предателей» в новогодних огоньках на крупнейших российских каналах не ожидается, заявил блогер и журналист Вадим Манукян.
Как он выразился в беседе с корреспондентом ФАН, наконец-то россиян избавили от «удовольствия» лицезреть в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву и ее мужа, признанного в РФ иноагентом, Максима Галкина✱.
Журналист также прокомментировал анонсированную новинку от ТНТ — римейк на «Иронию судьбы, или С легким паром!».
«Теперь и ТНТ решило зайти с козырей и выпустить свой "голубой огонек". Точнее, подобные попытки делались и раньше, но в этот раз они решили выпустить ремейк на нашу "нетленку", чем и привлекли повышенное внимание. В принципе вполне согласен с концепцией. Киркоров и Бузова в роли бывших. Вполне отражает нынешнюю действительность. Но тогда на роль Лукашина им нужно было брать SHAMAN. Это выглядело бы очень современно и логично», — заключил он.
Развивая тему новогодних эфиров Манукян не обошел стороной и другие каналы. По его словам, НТВ будет веселить зрителей традиционным квартирником. Он также отметил, что в списках участников «голубого огонька» на канале «Россия» предателей замечено не было. А, вот, что приготовил «Первый канал» для своих телезрителей — загадка.
«Что касается НТВ, то там, как обычно — квартирник. Этот формат меня не раздражает, хотя я и не его фанат. На "России" без изменений, все те же столы, все та же сцена, лишь одно, но важное изменение. Я видел список артистов, которых пригласили, предателей на сцене не ожидается и это уже большой плюс. Народ спустя пять лет после моего открытого письма, которое подписала почти четверть миллиона россиян, наконец-то дождался того, что Пугачевой и ее муженька-иноагента на сцене в "огоньках" не будет. Вся надежда на Константина Эрнста. Он в последнее время вышел на "фантастические" и "космические" высоты, быть может и "новогодний огонек" в этот раз не подкачает?» — выразил надежду Манукян.
Ранее стало известно, что ТНТ снял новогодний проект, где старых героев заменят звезды российского шоу-бизнеса и комики телеканала. Так, народный артист России Филипп Киркоров появится в роли Ипполита, певице Ольге Бузовой досталась роль невесты Жени Лукашина, а песню «Пять минут» доверили исполнить Клаве Коке.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами