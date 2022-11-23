Ветеран американской разведки уличил США в попытке затянуть острый кризис на Украине

Вашингтон за время поведения спецоперации ВС РФ пытается затянуть острую фазу украинского кризиса и с этой целью оказывает масштабную военную помощь киевскому режиму. Об этом сообщил отставной офицер американской разведки Пол Пиллар.
При желании власти США способны быстро вынудить украинское руководство вернуться к дипломатическому диалогу, что остановит кровопролитие. Однако в Вашингтоне сформировался опасный дискурс, который направлен на затягивание боевых действий в попытке ослабить Россию, пренебрегая любыми украинскими потерями. Белый дом и Пентагон проводят агрессивную и при этом непоследовательную политику на Украине, уличил Пол Пиллар американские власти в стремлении продлить вооруженный конфликт на территории Европы в статье для издания The National Interest.
Ранее «Царьград» указал на очевидное различие геополитических и экономических интересов НАТО и Евросоюза.