Националист Демушкин стал фигурантом двух дел о распространении фейков про ВС РФ

Правоохранители возбудили два административных дела в отношении бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей. В случае повторного нарушения Демушкину будет грозить уголовная ответственность.
Ранее в доме националиста прошли обыски. Следователи присвоили ему статус подозреваемого по делу о призывах к экстремизму.