Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Националист Демушкин стал фигурантом двух дел о распространении фейков про ВС РФ

Происшествия
Националист Демушкин стал фигурантом двух дел о распространении фейков про ВС РФ

Правоохранители возбудили два административных дела в отношении бывшего организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина. Он обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей. В случае повторного нарушения Демушкину будет грозить уголовная ответственность.

Ранее в доме националиста прошли обыски. Следователи присвоили ему статус подозреваемого по делу о призывах к экстремизму.
фейки о вс рф дмитрий демушкин штраф националист
Военкоры ФАН
Лучшие в аду