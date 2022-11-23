Парламент Финляндии принял закон о новых запретах в сфере сексуальных отношений

За получение бесплатных изображений с сайтов с детской порнографией будет предусмотрено наказания в виде лишения свободы сроком на два года. Однако для этого человек должен зайти на портал преднамеренно. Наказуемым может быть даже поглаживание руки, если оно связано со «словесной или иной сексуальной активностью». Также с 2023 года могут привлечь к ответственности и любителей раздеваться без причины.