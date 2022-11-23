Парламент Финляндии принял закон о новых запретах в сфере сексуальных отношений

Финский парламент принял закон об ужесточении наказания за сексуальные домогательства. Новые правила начнут действовать в 2023 году.
Согласно документу, харассментом будет считаться даже комментарий о ягодицах или груди, высказанный в публичном месте. Речь идет также об отправке изображения половых органов или сообщений откровенно сексуального характера другому лицу без его воли, пишет финское издание Yle.
За получение бесплатных изображений с сайтов с детской порнографией будет предусмотрено наказания в виде лишения свободы сроком на два года. Однако для этого человек должен зайти на портал преднамеренно. Наказуемым может быть даже поглаживание руки, если оно связано со «словесной или иной сексуальной активностью». Также с 2023 года могут привлечь к ответственности и любителей раздеваться без причины.