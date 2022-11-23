Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией и ставит под угрозу жизни граждан своей страны, уверены читатели немецкого издания Die Welt.
Немцы прокомментировали заявление украинского лидера об открытии четырех тысяч пунктов обогрева на Украине. Они заявили, что вместо этого Зеленский мог бы наладить отношения с Россией и спасти своих соотечественников от мороза.
«Как мне кажется, если Зеленский думал бы о своем народе, он начал бы процесс переговоров как можно скорее. До наступления зимы», — написал комментатор.
«20,5 миллиарда от ЕС на восстановление Украины, не будучи членом ЕС и не имея доказательств того, как были использованы предыдущие миллиарды. Раскрыли ли уже Зеленский и украинские олигархи свои счета?» — задался вопросом немец.
Читатели издания обратили внимание, что миллионы украинцев страдают, пока Зеленский верит к какую-то победу. Действия украинского лидера по разрушению страны аморальны, уверены немцы.