В Москве скоро откроется каток на ВДНХ

Каток разместился на главной аллее ВДНХ, при этом ледовыми дорожками также окружены фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». На основном катке будут работать четыре пункта проката коньков. Там же расположены медпункт, пункты заточки коньков, ресторан, уличные точки питания и инфоцентры.