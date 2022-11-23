В Москве скоро откроется каток на ВДНХ

В мэрии Москвы анонсировали 25 ноября открытие для посетителей самого большого в городе катка.
Речь идет о катке на ВДНХ, площадь которого вместе с инфраструктурой составляет 53 тысяч квадратных метров. Площадь непосредственно искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно кататься на коньках более четырем тысячам посетителей, сообщает «Типичная Москва».
Каток разместился на главной аллее ВДНХ, при этом ледовыми дорожками также окружены фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». На основном катке будут работать четыре пункта проката коньков. Там же расположены медпункт, пункты заточки коньков, ресторан, уличные точки питания и инфоцентры.