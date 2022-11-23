Актер Виктор Логинов рассказал о трудностях в браке с актрисой Марией Гуськовой. Сейчас супруги много времени проводят вместе и участвуют в одинаковых проектах.
Логинов отметил, что в его семье царит взаимопонимание. Сейчас он находится рядом с Гуськовой целыми днями и считает это даром и проклятием одновременно. С одной стороны, чудесно, когда любимый человек всегда рядом.
«А с другой стороны, иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить. Как там Маша? Что она делает? Будто лишаешься чего-то очень важного: руки или ноги», — рассказал Логинов порталу Teleprogramma.pro.
По словам актера, сейчас они с женой полностью сосредоточены на работе и поддерживают друг друга во всех начинаниях. Гуськова уговаривает Логинова начать режиссировать собственные проекты.