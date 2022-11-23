Моравецкий счел предлагаемую ЕС максимальную цену на газ слишком высокой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал чересчур высокой предлагаемую Европейским союзом предельную цену на газ.
По его словам, фокус этой меры должен заключаться в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в текущих кризисных условиях.
«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения», — сказал Моравецкий.
Европейская комиссия ранее предложила установить верхний предел цен на природный газ на отметке 275 евро за мегаватт-час.