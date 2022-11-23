В Общественной палате РФ прошел форум «Сердце солдатской матери»

Церемония награждения состоялась в преддверии Дня матери 27 ноября. Она организована в целях повышения роли семьи в деле укрепления связи армии и общества. В то время, как сотни тысяч наших солдат находятся на передовой, матери и жены ждут их дома. Живым символом акции стала история простой сельской женщины Епистинии Степановой, все девять сыновей которой погибли, защищая отечество. Сегодня память о подвиге солдатской матери хранит мемориальный музей в городе Тимошевске.