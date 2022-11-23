В Общественной палате РФ прошел форум «Сердце солдатской матери»

Матерей и жен отличившихся российских военнослужащих наградили на форуме «Сердце солдатской матери», прошедшем в Общественной палате РФ в Москве.
Церемония награждения состоялась в преддверии Дня матери 27 ноября. Она организована в целях повышения роли семьи в деле укрепления связи армии и общества. В то время, как сотни тысяч наших солдат находятся на передовой, матери и жены ждут их дома. Живым символом акции стала история простой сельской женщины Епистинии Степановой, все девять сыновей которой погибли, защищая отечество. Сегодня память о подвиге солдатской матери хранит мемориальный музей в городе Тимошевске.
«Пять лет назад мы поставили перед собой задачу: обратить внимание государства и общественных организаций на солдатских матерей, которые отдают нам, государству, Вооруженным силам РФ, самое ценное — своих детей. Мы считаем, что государство и общество должны в полной мере оценивать труд, мужество, материнское сердце и поддерживать этих матерей», — сказал председатель совета директоров Национальной ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин.
Руководитель детских и юношеских программ Национальной ассоциации «Мегапир» Ольга Савватеева предложила увековечивать память солдат, героически проявивших себя во время специальной военной операции на Украине.
«Мы должны подумать, как увековечить память тех, кто, к сожалению, погиб. Чтобы это осталось надолго, чтобы это запомнилось не только нам, но и будущим поколениям. Это и названия улиц, и присвоение имен учебным заведениям; доски памяти и многое другое. Я считаю, что регионы должны подумать о пожизненных персональных пенсиях матерям, воспитавших этих людей, этих героев», — заявила Савватеева.
Женам и матерям солдат-героев на церемонии вручали награды и дарили цветы. Они тепло восприняли добрые пожелания, звучавшие со сцены в их адрес.
«Любите мать, пока она есть. Помните ее, когда находитесь далеко от нее. С горечью будете ее вспоминать, когда ее не будет. Мать — это главный человек в нашей жизни. Родина-мать, отечество и мама, которая родила, вела по жизни и сделала человеком», — произнес со сцены во время церемонии награждения председатель правления Национальной ассоциации «Мегапир» Владимир Зарицкий.
Было отмечено, что за эти годы к акции присоединились многие регионы нашей страны, которые прославили семьи, повторившие героический путь Степановых. В настоящее время «Мегапир» продолжает акцию в рамках подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне с тем, чтобы нынешнее поколение молодежи знало о подвиге матерей, воспитавших настоящих героев.