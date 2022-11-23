Wall Street Journal: США заставляют своих союзников вводить бесполезные санкции против РФ

Соединенные Штаты пытаются вынудить своих союзников усилить антироссийские санкции, говорится в статье Wall Street Journal.
По словам обозревателя Иэна Телли, введенные в отношении Москвы западные ограничения не приносят результата. Эти бесполезные рестрикции только помогают российской экономике.
«Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что американский минфин сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из России. Ведомство разрешило транзакции, связанные с поставками отечественного топлива.