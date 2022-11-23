Экс-депутат Худяков считает ненормальным отцовство Киркорова и Лазарева

Бывший депутат Алексей Худяков высказался об отцовстве короля российской эстрады Филиппа Киркорова и певца Сергея Лазарева. Он дал понять, что считает ненормальным воспитывать детей в неполных семьях.
«У ребенка должны быть нормальные папа и мама. А когда папа на гастролях, а детей воспитывают разнообразные чужие тети-няни, и единственный родитель маму устранил — это ненормально, само собой. Я за полные семьи», — написал Худяков в социальных сетях.
При этом он отметил, что в жизни бывает всякое. Бывший депутат знает много отцов и матерей, которые воспитывают наследников самостоятельно. Худяков призвал и вовсе помолчать о Киркорове и Лазареве, ведь у них растут дети, которые уже могут воспринимать и анализировать информацию, сообщает портал Teleprogramma.pro.