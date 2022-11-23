Экс-депутат Худяков считает ненормальным отцовство Киркорова и Лазарева

При этом он отметил, что в жизни бывает всякое. Бывший депутат знает много отцов и матерей, которые воспитывают наследников самостоятельно. Худяков призвал и вовсе помолчать о Киркорове и Лазареве, ведь у них растут дети, которые уже могут воспринимать и анализировать информацию, сообщает портал Teleprogramma.pro.