Лихачи на Ямале рискуют провалиться под лед на закрытой переправе

К тому же, ранее здесь уже имел место выезд на лед иномарки, закончившийся провалом. Машину пришлось доставать из воды с помощью ТРЭКОЛа. Официальное открытие движения на переправе произойдет 24 ноября после того, как специалисты проведут приемку.