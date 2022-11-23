Лихачи на Ямале рискуют провалиться под лед на закрытой переправе

Отчаянные автомобилисты на Ямале бездумно рискуют жизнью на закрытой переправе. Видео подобного опрометчивого поступка опубликовали в социальных сетях, и оно спровоцировало волну негодующих комментариев.
Как пишет сетевое издание «Ямал 1», видеоролик демонстрирует, как безрассудный автолюбитель заехал на неподготовленный лед Оби, чтобы добраться из Салехарда до Лабытнанги. Жители региона посчитали опасную выходку на льду глупой и порекомендовали другим гражданам не брать пример с этого человека.
К тому же, ранее здесь уже имел место выезд на лед иномарки, закончившийся провалом. Машину пришлось доставать из воды с помощью ТРЭКОЛа. Официальное открытие движения на переправе произойдет 24 ноября после того, как специалисты проведут приемку.
Сотрудники окружного департамента гражданской защиты населения предупреждают: выезд на лед в запрещенный период наказывается штрафом до 3 тысяч рублей, должностные и юрлица обязаны буду заплатить до 6 и 10 тысяч рублей соответственно.