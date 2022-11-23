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The EurAsian Times: российская армия затаилась перед решительным ударом по ВСУ

Армия
The EurAsian Times: российская армия затаилась перед решительным ударом по ВСУ

Отход ВС РФ на левый берег реки Днепр в Херсонской области не является признаком слабости, на деле российская армия затаилась и приготовила ловушку для ВСУ. Об этом пишут аналитики издания The EurAsian Times.

Россия движется к своей стратегической победе на Украине, при этом киевский режим не способен разглядеть тактические хитрости Москвы и оценить их опасность, полагают авторы публикации, пересказ их статьи предоставлен изданием «ПолитЭксперт».

«Россия, похоже, готова к нападению зимой, но решит ли она это сделать, будет зависеть от судьбы дипломатии», — подчеркнули обозреватели The EurAsian Times.

По их мнению, ВС РФ в течение зимней кампании могут нанести целую серию решительных ударов по украинской армии либо разгромить ее в оборонительных сражениях в случае неудачи мирных переговоров.

Об опасности провокаций украинских националистов против Запорожской АЭС для судьбы всего мира писал «Царьград».
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