Отход ВС РФ на левый берег реки Днепр в Херсонской области не является признаком слабости, на деле российская армия затаилась и приготовила ловушку для ВСУ. Об этом пишут аналитики издания The EurAsian Times.
Россия движется к своей стратегической победе на Украине, при этом киевский режим не способен разглядеть тактические хитрости Москвы и оценить их опасность, полагают авторы публикации, пересказ их статьи предоставлен изданием «ПолитЭксперт».
«Россия, похоже, готова к нападению зимой, но решит ли она это сделать, будет зависеть от судьбы дипломатии», — подчеркнули обозреватели The EurAsian Times.
По их мнению, ВС РФ в течение зимней кампании могут нанести целую серию решительных ударов по украинской армии либо разгромить ее в оборонительных сражениях в случае неудачи мирных переговоров.
Об опасности провокаций украинских националистов против Запорожской АЭС для судьбы всего мира писал «Царьград».