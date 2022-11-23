Футболист «Зенита» Ловрен сыграет за сборную Хорватии против Марокко на ЧМ-2022

Сборная Хорватии, являющаяся серебряным призером ЧМ-2018 в России, проведет первый матч в рамках планетарного первенства в Катаре 23 ноября. Ее соперником станет национальная команда Марокко. В стартовый состав сборной Хорватии на предстоящий матч был включен 33-летний защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен.