Футболист «Зенита» Ловрен сыграет за сборную Хорватии против Марокко на ЧМ-2022

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен попал в стартовый состав сборной Хорватии на матч чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Хорватии, являющаяся серебряным призером ЧМ-2018 в России, проведет первый матч в рамках планетарного первенства в Катаре 23 ноября. Ее соперником станет национальная команда Марокко. В стартовый состав сборной Хорватии на предстоящий матч был включен 33-летний защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен.
Встреча группового этапа ЧМ-2022 пройдет на стадионе «Эль‑Байт» в Эль-Хауре. Матч между сборными Хорватии и Марокко начнется в 13 часов по московскому времени.