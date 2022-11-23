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Траты россиян на «вредное потребление» значительно выросли во втором квартале

Экономика
Траты россиян на «вредное потребление» значительно выросли во втором квартале

Россияне по итогам второго квартала увеличили расходы на сладости, алкоголь и табак, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты подсчитали, что по сравнению с прошлым годом объем продаж таких товаров вырос на 18,6 процента. Также люди стали тратить больше денег на еду, включая походы в рестораны и доставку на дом.

В то же время на 26,6% сократилось посещение гражданами спортивных и культурных мероприятий. Смена предпочтений в пользу «вредного потребления» произошла на фоне стресса, экономической неопределенности и ухода с рынка ряда иностранных брендов, уточняет агентство «Прайм».
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