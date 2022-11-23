Траты россиян на «вредное потребление» значительно выросли во втором квартале

Россияне по итогам второго квартала увеличили расходы на сладости, алкоголь и табак, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Эксперты подсчитали, что по сравнению с прошлым годом объем продаж таких товаров вырос на 18,6 процента. Также люди стали тратить больше денег на еду, включая походы в рестораны и доставку на дом.
В то же время на 26,6% сократилось посещение гражданами спортивных и культурных мероприятий. Смена предпочтений в пользу «вредного потребления» произошла на фоне стресса, экономической неопределенности и ухода с рынка ряда иностранных брендов, уточняет агентство «Прайм».