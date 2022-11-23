Политолог Кошкин пояснил, почему Запад не осудит военные преступления солдат ВСУ

Почти все международные организации, включая правозащитные, сейчас работают в концепте «коллективный Запад против РФ», поэтому истошные крики о военных преступлениях будут раздаваться только в том случае, если будет необходимо обвинить Москву. Так в беседе с международной редакцией ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал молчание мирового сообщества по поводу видеозаписей, на которых запечатлена казнь российских военнопленных украинскими националистами. За последнюю неделю такие ролики разошлись по многим Telegram-каналам.