Политолог Кошкин пояснил, почему Запад не осудит военные преступления солдат ВСУ

Большая часть международных организаций подконтрольна США и их сателлитам, поэтому вряд на Западе станут активно добиваться разбирательства.
Почти все международные организации, включая правозащитные, сейчас работают в концепте «коллективный Запад против РФ», поэтому истошные крики о военных преступлениях будут раздаваться только в том случае, если будет необходимо обвинить Москву. Так в беседе с международной редакцией ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал молчание мирового сообщества по поводу видеозаписей, на которых запечатлена казнь российских военнопленных украинскими националистами. За последнюю неделю такие ролики разошлись по многим Telegram-каналам.
Несмотря на то, что это — серьезное нарушение гуманитарных норм, Запад отреагировал на появление подобных видео крайне вяло. Помимо всего прочего, различные гуманитарные организации и СМИ также не стали предавать эти инциденты столь широкой огласке, как, например, делали во время постановочной провокации в Буче.
«Трудности России они игнорируют. Например, сложнейшую ситуацию с военнопленными практически замалчивают, не хотят ничего слышать. Иными словами, имеется четко организованное трансатлантическое единство. Оно и определяет общую направленность работы», — пояснил Кошкин.
Что же касается гуманитарных норм и прочего, это для США и их марионеток лишь инструмент, которым можно вертеть как вздумается, заявил эксперт. Поэтому если нарушаются права России, то подобные прецеденты поспешат предать забвению.
«Это не в интересах коллективного Запада, а значит, нивелируется. Вот простая технология, которой сейчас пользуются и ООН, и МАГАТЭ, и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.), а также большинство правозащитных организаций», — считает политолог.
Практически все гуманитарные «конторы» так или иначе зависимы от западных правительств, подчеркнул Кошкин. Поэтому не стоит ожидать, что они вдруг начнут во весь голос кричать о бесчинствах украинских националистов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сама займется поисками убийц, расстреливавших военнопленных. Он подчеркнул, что виновные должны понести наказание.