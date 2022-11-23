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Суд арестовал росгвардейца за смертельный наезд на ребенка в Кузбассе

Происшествия
Суд арестовал росгвардейца за смертельный наезд на ребенка в Кузбассе

В Кемерово суд отправил в СИЗО сотрудника Росгвардии. Силовик стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД, что повлекло смерть ребенка.

По версии следствия, росгвардеец сел за руль в нетрезвом состоянии. Он сбил девочку 2010 года рождения и покинул место аварии. Потерпевшая от тяжелых травм скончалась.

Правоохранители считают, что сотрудник силовой структуры, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей. Некоторые очевидцы является его друзьями. Фигурант отрицает вину в смертельной аварии, сообщает «Подмосковье сегодня».
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