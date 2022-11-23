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Пентагон объявил о намерении «отучить» Китай от показывания недовольства политикой США

Политика
Пентагон объявил о намерении «отучить» Китай от показывания недовольства политикой США

Власти США намерены «отучить» Китай от показывания своего недовольства из-за политики Белого дома, сообщает Foreign Policy.

По информации журналистов, в Пентагоне ожидают, что Пекин выполнит свои обязательства перед Вашингтоном. Военное ведомство хочет «отучить» КНР показывать свое недовольство и прерывать контакты между сторонами.

Авторы статьи подчеркивают, что США пошли на этот шаг с целью урегулирования напряженной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и предотвращения потенциального конфликта.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал американского президента Джо Байдена работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир.
сша китай пентагон
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