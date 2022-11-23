Пентагон объявил о намерении «отучить» Китай от показывания недовольства политикой США

Власти США намерены «отучить» Китай от показывания своего недовольства из-за политики Белого дома, сообщает Foreign Policy.
По информации журналистов, в Пентагоне ожидают, что Пекин выполнит свои обязательства перед Вашингтоном. Военное ведомство хочет «отучить» КНР показывать свое недовольство и прерывать контакты между сторонами.
Авторы статьи подчеркивают, что США пошли на этот шаг с целью урегулирования напряженной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и предотвращения потенциального конфликта.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал американского президента Джо Байдена работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир.