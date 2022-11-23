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Шугалей выразил готовность помочь ливийцам в подаче исков против США и НАТО о компенсациях за интервенцию 2011 года

Весь мир
Шугалей выразил готовность помочь ливийцам в подаче исков против США и НАТО о компенсациях за интервенцию 2011 года

Отчет аналитического центра при НАТО является признанием преступлений Североатлантического альянса в Ливии. Об этом у себя в Telegram-канале написал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Ранее в Сети появился документ о событиях 2011 года, когда НАТО грубо вмешалась во внутренние дела североафриканской страны. Глава ФЗНЦ обратил внимание, что отчет подтверждает, что в результате военного вторжения Запада Ливия распалась на две части.

«В стране кратно увеличилось число террористов, включая ИГИЛ✱ (запрещена в РФ), контрабандистов, продающих людей, наркотики и оружие, случилось две войны. На данный момент более 800 000 (из 7 миллионов) граждан самой богатой страны Африки нуждаются в срочной гуманитарной помощи», — написал Шугалей.

По его словам, отчет Аналитического центра при НАТО стал признанием преступлений Альянса в Ливии.

«Со своей стороны, я готов оказать помощь гражданам Ливии в составлении и подаче в международные суды исков против США и других членов НАТО о материальной компенсации за нанесенный ущерб», — добавил президент ФЗНЦ.

Ранее Международная редакция ФАН ознакомилась с отчетом и разобралась, как вмешательство Запада в дела Ливии создало в государстве хаос и политический кризис. Автор документа называет ошибкой произошедшие события и говорит о лицемерии США и их союзников.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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