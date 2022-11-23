Сенатор Цеков назвал замглавы ЦРУ «неумным человеком» после новости о вербовке россиян

Планы ЦРУ по вербовке выступающих против спецоперации на Украине россиян никого не должны удивлять, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
По словам политика, американские спецагенты и так всю жизнь занимаются переманиванием граждан РФ. Основной целью ЦРУ является война против России с целью дискредитации и ослабления страны.
Так сенатор прокомментировал слова заместителя директора ЦРУ Дэвида Марлоу о намерении ведомства искать шпионов среди россиян.
«Может быть, в них пропал [дух авантюризма]? Вероятно, Марлоу уже сожалеет о сказанном, так как дураки есть везде, вот и он — неумный человек — сказал правду, хотя это и так понятно», — сказал Цеков в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление начало искать сотрудников со знанием русского языка.