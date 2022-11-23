Законопроект о запрете РПЦ на Украине внесли в Верховную раду

Депутаты Верховной рады обсудят внесенный законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины.
Запретить предлагают не только саму РПЦ, но и все религиозные организации, входящие в ее состав. Авторы документа считают, что их инициатива поспособствует «предотвращению угроз национальной безопасности Украины и обеспечению порядка».
«Освобождение Украины от РПЦ — это еще один шаг к свободной и независимой Украине», — заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Украинская православная церковь (УПЦ) ранее уже объявила о полной самостоятельности от РПЦ.