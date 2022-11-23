Власти Эфиопии запустили новую электрораспределительную станцию в центральной части страны

Аддис-Абеба, 23 ноября. Власти Эфиопии объявили о запуске новой электрораспределительной станции близ города Адама в центральной части страны.
Проект реализован государственной энергетической компанией. Независимые эксперты оценили стоимость строительства в 13,5 млн долларов.
Чиновники сообщили, что новая станция станет важным элементом в системе функционирования индустриальных парков и городской инфраструктуры Адама. Планируемая мощность объекта достигает 250 МВт.
Власти Эфиопии заявили, что энергетика является приоритетным сектором экономики в рамках национальной стратегии развития до 2025 года. Аддис-Абеба уже запустила ЛЭП для экспорта электричества в Кению.
Магистраль имеет протяженность свыше одной тысячи километров. Ее предельная мощность составляет до 2000 МВт.
Ранее Ангола заявила о намерении освоить ядерную энергетику. Страна заинтересована в сотрудничестве с Россией в области строительства и управления АЭС.
Посол республики в РФ Жоаким Аугушто де Лемуш посетил с рабочим визитом форум «Атомэкспо-2022». На мероприятии он ознакомился с проектами новых реакторов.