Минобороны РФ впервые показало на видео использование беспилотнитков «Москит» в зоне СВО

Российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса впервые применили против ВСУ новейшие разведывательные БПЛА «Москит».
Беспилотники «Москит» способны вести опто- и радиоэлектронную разведку, а также осуществлять эффективное подавление средств связи противника, сообщили в Минобороны РФ. Соответствующий видеосюжет опубликован Telegram-каналом Zvezdanews.
О новой стратегии ВС РФ в ходе СВО на Украине, ставшей неприятной неожиданностью для киевского режима и его западных кураторов, информировал «Царьград».