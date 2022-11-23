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Минобороны РФ впервые показало на видео использование беспилотнитков «Москит» в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ впервые показало на видео использование беспилотнитков «Москит» в зоне СВО

Российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса впервые применили против ВСУ новейшие разведывательные БПЛА «Москит».

Беспилотники «Москит» способны вести опто- и радиоэлектронную разведку, а также осуществлять эффективное подавление средств связи противника, сообщили в Минобороны РФ. Соответствующий видеосюжет опубликован Telegram-каналом Zvezdanews.

О новой стратегии ВС РФ в ходе СВО на Украине, ставшей неприятной неожиданностью для киевского режима и его западных кураторов, информировал «Царьград».
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