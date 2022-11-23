Журналисты нашли причины распада СССР в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» режиссера Геральда Бежанова вышел на экраны в 1985 году. Журналисты нашли причины распада СССР в известной картине.
В первую очередь, речь идет о том, что в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» героев совсем не интересуют проблемы страны. Они сосредоточены только на том, чтобы построить отношения и обустроить домашний быт, сообщает издание «МК».
Аудитория фильма в СССР составила около 45 млн человек. Главные роли в картине исполнили Татьяна Васильева и Ирина Муравьева. Лента получилась атмосферной и передала быт, в котором жили люди того времени.