Около 20 стран Африки заинтересованы в сотрудничестве с Москвой для развития ядерной энергетики

Москва, 23 ноября. Создатель проекта Africa4Nuclear Принцесс Мтомбени заявила, что 19 стран Африки заинтересованы в сотрудничестве с Россией для развития ядерной энергетики.
Активистка стала одним из участников форума «Атомэкспо-2022». Она отметила, что отечественные специалисты обладают опытом в области строительства и управления АЭС. Они могли бы помочь государствам Черного континента в освоении данной сферы.
«Есть около 19 стран Африки, которые заинтересованы в развитии ядерной энергетики. В моей родной республике это часть национальной политики», — уточнила Мтомбени.
Представители Бурунди и России уже подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной промышленности. Гитега намерена устранить топливный дефицит за счет строительства АЭС.
Кроме того, участником «Атомэкспо-2022» стал посол Анголы в РФ Жоаким Аугушто де Лемуш. Политик заявил об интересе республики к новым проектам ядерных реакторов.
Ранее председатель энергопалаты Черного континента призвал государства материка укрепить отношения с Москвой для решения топливного кризиса. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт в этой сфере и может многому научить местных специалистов.