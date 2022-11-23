Российские волонтеры организуют детский досуг в пунктах временного размещения на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, в эти дни добровольцы из РФ начали проводить для детей, находящихся в пунктах временного размещения в Геническом районе, спортивные тренировки и эстафеты. Цель таких акций — организовать их досуг во внешкольное время.
«На данный момент все необходимое для занятий спортом в пунктах временного размещения есть. Мы заранее обеспечили местных детей необходимым спортинвентарем, когда побывали здесь в прошлый раз. Теперь у эвакуированных школьников появились и свои спортивные тренеры, которые организуют разного рода активности. Они составляют комплекс из простых и понятных каждому движений, чтобы дети могли заниматься самостоятельно. А когда наставник приедет в следующий раз, у них будет возможность продемонстрировать ему свои навыки», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Первую встречу с ребятами волонтеры провели в формате разминки-знакомства. Участники рассказали, каким видом спорта они пробовали заниматься. Оказалось, что у школьников тоже есть неплохой опыт — кто-то владеет приемами бокса, а многие девочки ранее занимались танцами, гимнастикой и хореографией. С учетом пожеланий детей, тренеры организовали командные эстафеты таким образом, чтобы каждому было интересно. Одну из команд школьники назвали «Россия».
«Когда мы впервые приехали в ПВР в Геническ, у нас появилась отличная идея — почему бы не помочь детям разнообразить их досуг? В итоге мы решили приезжать в лагерь по мере возможности, устраивать здесь эстафеты и спортивные праздники. Мы намерены делать все, что в наших силах, чтобы дарить эвакуированным детям хорошее настроение», — сообщил волонтер Иван Щербицкий.
«Мы стараемся максимально бережно относиться к привезенным волонтерами подаркам. Уже назначили человека, несущего ответственность за спортивный инвентарь. Также мы наняли воспитателя для детей дошкольного возраста, чтобы он регулярно занимался с ребятами спортом», — отметил Виктор Д., херсонец из пункта временного размещения.
В качестве награды за активное участие в эстафетах волонтеры гуманитарной миссии привезли детям свежие пирожные и соки. Напомним, в ближайшее время добровольцы также намерены частично закрывать потребности эвакуированных херсонцев в медикаментах, книгах и оказывать любую другую помощь, которая им понадобится. Гуманитарный центр начал работу в Херсонской области в марте 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села по всей Херсонщине специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 185 тонн.