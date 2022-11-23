Российские волонтеры организуют детский досуг в пунктах временного размещения на Херсонщине

В качестве награды за активное участие в эстафетах волонтеры гуманитарной миссии привезли детям свежие пирожные и соки. Напомним, в ближайшее время добровольцы также намерены частично закрывать потребности эвакуированных херсонцев в медикаментах, книгах и оказывать любую другую помощь, которая им понадобится. Гуманитарный центр начал работу в Херсонской области в марте 2022-го. Кроме продуктов и лекарств, российские волонтеры доставляют в села по всей Херсонщине специальные наборы для новорожденных, предметы гигиены и канцелярию. На сегодня общий объем розданной волонтерами гуманитарной помощи превысил 185 тонн.